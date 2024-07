TRF mantém decisão de levar Roberto Jefferson a júri popular

Em outubro de 2022, Roberto Jefferson atacou agentes da PF que foram

prendê-lo

O Tribunal Regional Federal negou o pedido da defesa do ex-deputado Roberto

Jefferson e manteve a decisão de levar o político a júri popular por 4 tentativas de

homicídio contra policiais federais que foram prendê-lo em outubro de 2022, em

Comendador Levy Gasparian, no interior do Estado do Rio de Janeiro, no

cumprimento de uma determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo

Tribunal Federal (STF).

Na ocasião, quatro policiais da PF foram atacados pelo ex-deputado, sendo que

dois agentes tiveram ferimentos leves.

A defesa do ex-deputado queria que Roberto Jefferson fosse julgado por lesão

corporal leve e dano ao patrimônio público, afirmando que o alvo dele era a viatura

blindada da Polícia Federal.

Os três desembargadores da 1ª Turma Especializada concordaram com a sentença

de pronúncia assinada, em setembro do ano passado, pela juíza Abby Magalhães,

da 1ª Vara Federal de Três Rios, que determinava a ida à júri popular.

Já o procurador Vagner Leão, do Ministério Público Federal, afirmou que o grande

número disparos de arma de grande calibre mostraram a intenção de matar os

agentes.

Relembre o caso

Em outubro de 2022, Roberto Jefferson reagiu com tiros de fuzil e granadas a uma

ordem de prisão decretada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) porque ele

desrespeitava as condições impostas para que ficasse em prisão domiciliar.

Ele cumpria prisão determinada no inquérito sobre uma organização criminosa que

atenta contra o Estado Democrático de Direito. Entre as ações de descumprimento

estão passar orientações a aliados políticos, receber visitas, conceder entrevistas e

compartilhar fake News que atingem a honra do STF e de seus ministros, como ao

ofender a ministra Carmen Lúcia. Por isso, o ministro Alexandre de Moraes

determinou o retorno à prisão.

No momento em que os agentes da PF foram cumprir a determinação, o ex-

deputado os atacou. Dois agentes ficaram feridos. A polícia revidou o ataque, mas

não invadiu a casa. Ele se entregou à noite, após 8 horas de negociação.