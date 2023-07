Trio de estelionatários é preso em Madureira, na Zona Norte do Rio

Bandidos conseguiram roubar R$ 2,5 mil de uma senhora enquanto ela tentava realizar uma operação financeira

Agentes do Segurança Presente de Itaboraí prenderam um trio de estelionatários, na tarde da última quarta-feira (19), acusado de aplicar golpes em vítimas durante o

atendimento em caixas eletrônicos, em Madureira, na Zona Norte do Rio.

O grupo é de São Paulo e estava no Rio há poucos dias. Eles foram identificados

como Matheus Silva Pizani, Otávio Gomes de Moraes e Samuel Cordeiro Vicente.

Na terça-feira (18), o bando conseguiu roubar de uma senhora o valor de R$ 2,5 mil,

enquanto ela tentava realizar uma operação financeira.

A prisão dos criminosos ocorreu na Rua João Vicente, na Zona Norte do Rio, depois

que os policiais conseguiram rastrear a placa do veículo usado pelo trio, em Itaboraí.

O carro era alugado e permitiu aos agentes saber o caminho que eles percorreram

nos últimos dias, possibilitando a localização do grupo. No veículo, os policiais

encontraram cinco celulares.

De acordo com a vítima do golpe, ela estava numa agência bancária, no Centro de

Itaboraí, e com dificuldades de realizar um pix. Como não havia nenhum funcionário do banco, um dos suspeitos se apresentou como colaborador e iniciou a operação.

Depois que a senhora colocou as senhas, o homem alegou que o banco havia

bloqueado a conta e pediu para ela fazer uma tentativa em outro caixa.

A vítima estava refazendo a operação quando notou que o desconhecido continuava

a mexer no caixa. Ela desconfiou e pediu ajuda de quem estava na agência. O

estelionatário fugiu e entrou correndo no carro, que o aguardava do lado de fora da

agência. Segundo a senhora, a quadrilha conseguiu transferir R$ 2,5 mil de sua

conta corrente.

Imagens de câmeras

Os agentes do Segurança Presente foram acionados e conseguiram ver nas

imagens de câmeras a placa usada pelo veículo. O carro havia sido alugado há mais

de 30 dias e, de acordo com os suspeitos, eles estavam no Rio há três dias. Os

estelionatários foram reconhecidos pela vítima na 71ªDP (Itaboraí), onde foram

autuados.

Brasil registra mais de 200 golpes por hora

O Brasil registrou mais de 208 golpes por hora em 2022. Foram 1,8 milhão de

ocorrências de estelionato no país — uma alta de 37,9% em relação a 2021. Os

dados fazem parte da 17ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública,

realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e divulgado ontem (20).

O total de estelionatos registrado no ano passado foi de 1.819.409. Em 2021, foram

1.312.964 registros. Nos últimos cinco anos, a ocorrência desse tipo de crime

cresceu 326,3% — em 2018, houve 426.779 casos.