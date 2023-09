Trio é preso após tentativa de assalto a banco e manter mulher refém no Rio

Uma tentativa de assalto uma agência bancária com refém, terminou com três

criminosos presos, na tarde de quarta-feira (13), na Rua do Santana, Centro do Rio. Um

dos suspeitos estava com uma roupa da Comlurb. Um revólver e dois simulacros de

pistola foram apreendidos, além de uma motocicleta.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe do Batalhão de Rondas Especiais e Controle

de Multidões (Recom) recebeu uma informação de que um homem estava em uma

motocicleta roubada na frente de uma agência bancária.

A PM informou ainda que as equipes viram, durante a abordagem ao condutor da

moto, uma movimentação fora do normal dentro da agência e outros três suspeitos

saíram correndo do local. Um foi preso por policiais do Recom. Outro foi detido por

um policial civil que passava pela região. Um terceiro entrou em um comércio e fez

uma mulher refém por alguns minutos, utilizando uma arma roubada de um dos

vigilantes do banco. Um dos criminosos foi flagrado tentando escapar pelo telhado e

caindo em uma área, quebrando a telha do local.

Negociar rendição

Equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) chegaram a ser

acionadas para negociar a rendição da refém, mas o criminoso se entregou após

conversar com os próprios policiais do Recom. A ocorrência foi registrada na 6ª DP

(Cidade Nova).