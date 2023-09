Trio é preso com arma e granadas em táxi na Zona Sul do Rio de Janeiro

Equipes da UPP Pavão/Pavãozinho foram alertadas por pessoas que viram o trio

armado entrando no veículo, que circulava por vias da região

Dois homens e uma mulher foram presos em flagrante por policiais militares, na

manhã deste sábado (9), quando transportavam grande quantidade de armamento,

dentro de um táxi, no bairro de Copacabana, na Zona Sul do Rio. Equipes da

Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Pavão/Pavãozinho foram alertadas por

pessoas que viram o trio armado entrando no veículo, que circulava por vias da

região. A ação contou com apoio do Segurança Presente.

Os policiais foram informados de que havia ocorrido um baile na comunidade do

Pavão Pavãozinho e alguns frequentadores estavam deixando a região armados. Os

três detidos são da comunidade Santa Marta, em Botafogo, e retornavam do baile.

Ainda de acordo com a PM, os agentes realizaram um cerco pelo bairro e

conseguiram localizar o táxi, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana. Os

agentes fizeram uma abordaram e os suspeitos se renderam. Os dois homens e a

mulher transportavam sete granadas, uma pistola, três carregadores, um cinto de

guarnição e 28 munições. O trio foi encaminhado para a 12ª DP (Copacabana), onde

o caso foi registrado.

Anotações criminais

Um dos criminosos já tinha outras anotações criminais. Os suspeitos são da favela

Santa Marta, em Botafogo, também na Zona Sul, e têm envolvimento com o tráfico

de drogas da região. Segundo o setor de inteligência da corporação, um dos presos,

identificado apenas como DG, é um dos principais traficantes na hierarquia do crime organizado da comunidade.