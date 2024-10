Trio fuzila motorista no meio de rua movimentada na Zona Oeste do Rio

Um homem foi assassinado à luz do dia na Estrada do Campinho, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, nesta sexta-feira (11).

Um vídeo de uma câmera de segurança mostra que o homem dirigia uma picape preta pela via quando foi cercado pelos criminosos. A vítima tentou dar ré e chegou a bater no veículo que vinha atrás.

Samuel S Silva, de 55 anos, abriu a porta para tentar correr, mas três homens armados com fuzis realizaram dezenas de disparos. A vítima morreu na hora. Os criminosos estavam de toucas ninjas e coletes à prova de balas. As imagens mostram que pessoas que estavam no local saíram correndo. Perto do local funciona uma Clínica da Família.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para socorrer a vítima, mas o homem não resistiu. Ainda de acordo com a corporação, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), em São Cristóvão.

Policiais militares do 40º BPM (Campo Grande) isolaram a área para perícia da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que vai investigar o caso. Não se sabe a motivação do crime.