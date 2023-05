Trio que fez família refém em Miracena é preso na Baixada Fluminense 

Momento da prisão dos suspeitos em Guapimirim

Três criminosos foram capturados em Guapimirim, na Baixada Fluminense, na última sexta-feira (5), após terem invadido uma residência em Miracema, no Noroeste Fluminense, e feito uma família refém por mais de 10 horas. Durante a ação, a dupla assaltou, amarrou e trancou as vítimas num quarto na noite do dia anterior (4).

A captura foi feita numa ação conjunta entre agentes da Polícia Rodoviário Federal (PRF) e policiais militares.

Os bandidos foram levados para a Central de Flagrantes da 60ª DP (Campos Elíseos), em Duque de Caxias, porque a prisão se tornou em flagrante, pelo fato de os meliantes estarem no automóvel pertencente às vítimas do assalto e com um simulacro de arma.

Durante o roubo, os criminosos levaram três smartphones, joias, roupas e R$ 2 mil, ao obrigarem as vítimas a fazer transferências bancárias. Parte dos itens roubados foi recuperada durante a captura dos fugitivos. A prisão ocorreu menos de três horas após a fuga do bando.

O terceiro suspeito foi preso no último domingo (7) em Miracema, em cumprimento do mandado de prisão temporária expedido pela comarca de Miracema. Os nomes dos três acusados não foram divulgados.