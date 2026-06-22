Trio suspeito de integrar quadrilha especializada em roubos de medicamentos é preso no Rio

Agentes da DRFC-CAP capturaram os três suspeitos em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e em Oswaldo Cruz, na Zona Norte do Rio

Policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da Capital (DRFC-CAP) capturaram três suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em roubos de medicamentos, no último domingo (21), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e em Oswaldo Cruz, na Zona Norte do Rio. As prisões ocorreram graças a uma investigação sobre um assalto ocorrido na última quarta-feira (17).

Após o roubo, agentes identificaram que o veículo usado na ação criminosa, flagrado por câmeras de segurança, foi anunciado numa rede social. Os policiais localizaram e identificaram a mulher responsável pela tentativa de venda do automóvel. A partir da identificação dela, a DRFC-CAP reuniu elementos que permitiram apontar os três autores do assalto.

Investigação

Com base nas provas obtidas durante a investigação, a Justiça expediu mandados de prisão dos três suspeitos de envolvimento no roubo, além de mandados de busca e apreensão em endereços ligados a eles. Durante as diligências, os agentes apreenderam um casaco e um capacete que teriam sido usados no roubo, os itens aparecem em imagens de câmeras de segurança e reforçam a ligação dos presos com a ação criminosa. Além disso, foi localizada uma réplica de uma arma.

As investigações continuam para identificar outros envolvidos e apurar a participação da quadrilha em outros roubos de cargas no estado.