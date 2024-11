Trio suspeito morre em confronto com a PM em São João de Meriti, na Baixada Fluminense

Os PMs apreenderam um fuzil, uma pistola e drogas

Três criminosos foram mortos durante confronto com policiais militares do 21° BPM (São João de Meriti) na madrugada desta quarta-feira (6). A PM informou que os agentes foram atacados durante um patrulhamento na Bacia do Éden, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

Logo após a troca de tiros, os agentes encontraram 3 homens feridos, que foram encaminhados à UPA do Jardim Iris, mas não resistiram aos ferimentos.

Com os suspeitos foram apreendidos um fuzil, uma pistola e drogas. A ocorrência foi registrada na 64ª DP (São João de Meriti).