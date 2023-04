Troca de tiros com PM deixa suspeito morto e dois feridos

Com os criminosos, foram apreendidas duas pistolas, um rádio transmissor e uma motocicleta

Um confronto entre policiais do 16º BPM (Olaria) e criminosos, na manhã desta segunda-feira (24), deixou um suspeito morto e outros dois feridos, na Rua Vinícius de Morais, no bairro Jardim América, na Zona Norte do Rio.

A PM informou que os agentes realizavam uma operação nas comunidades Furquim Mendes e Dique para impedir a movimentação de criminosos e coibir o roubo de cargas na região. Durante o patrulhamento, os policiais foram atacados na localidade conhecida como 21. Os criminosos dispararam contra a equipe,

que reagiu à ação.

Depois da troca de tiros, três acusados de participarem do ataque foram encontrados feridos. Os homens foram socorridos e levados ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, no bairro da Penha, na Zona Norte. Um deles não resistiu aos ferimentos e veio a óbito antes de dar entrada na unidade.

Com eles, foram apreendidas duas pistolas, um radiotransmissor e uma motocicleta. A ocorrência foi encaminhada para a 38ª DP (Brás de Pina).