Trump é fichado e será acusado em caso de documentos sigilosos

Trump responde a 37 acusações por levar consigo materiais com

informações sensíveis

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi fichado no tribunal em

Miami e aguarda a audiência em que será formalmente acusado de obstrução de

Justiça e posse ilegal de documentos sigilosos.

O Republicano, que lidera as pesquisas para ser o candidato de seu partido nas

eleições do ano que vem, é o primeiro ocupante da Casa Branca, antigo ou atual, a

virar réu federal, e seus imbróglios com a lei devem ser protagonistas na disputa

presidencial de 2024.

Trump chegou nesta terça-feira (13) ao fórum no centro de Miami por volta das 14h (15h no Brasil), e pouco antes postou em suas redes sociais que este é “um dos dias mais tristes da História do nosso país”.

Segundo a denúncia do promotor especial Jack Smith, o ex-presidente responde

por 37 acusações referentes a sete crimes no caso relacionado à retirada de

documentos sigilosos do governo ao fim de seu mandato.

De acordo com a investigação de mais de um ano, o republicano pôs em risco segredos de Estado, entre eles um “plano de ataque” contra o Irã e informações sobre programas nucleares, o armazenar os materiais em lugares como um chuveiro e e um salão de baile, compartilhá-los com pessoas sem autorização e dar ordens para que um assessor os escondessem da Justiça.