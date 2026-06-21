TSE adia novamente julgamento que define chefia da Prefeitura de Itaguaí

Justiça Eleitoral do RJ barrou a candidatura à reeleição do Dr. Rubão

O futuro político de Itaguaí permanece indefinido após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) postergar, mais uma vez, a análise do recurso que envolve a eleição municipal. Em uma rápida sessão realizada na última quinta-feira (18), a Corte retirou da pauta de julgamentos o Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral (0600379-88.2024.6.19.0105). O caso prolonga uma disputa que se arrasta desde o pleito de 2024.

O imbróglio jurídico começou quando o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) barrou a candidatura à reeleição de Rubem Vieira de Souza, o Dr. Rubão (Podemos). Embora tenha sido o candidato mais votado nas urnas, a Justiça Eleitoral fluminense entendeu que sua permanência no cargo configuraria um terceiro mandato consecutivo, o que é vedado pela Constituição Federal.

Desde então, a instabilidade tomou conta do cenário local, mantendo o presidente da Câmara de Vereadores, Haroldo Jesus (o Haroldinho), como prefeito interino.

Desfecho indefinido

A decisão de adiar o desfecho partiu do presidente do tribunal, ministro Kassio Nunes Marques, durante a Sessão Ordinária Jurisdicional nº 33. O processo, que tem como relator o ministro André Mendonça, agora aguarda uma nova data para ser incluído na pauta do dia, gerando ainda mais expectativa no eleitorado e nos bastidores políticos da cidade. Sem um prazo definido para o julgamento definitivo, a disputa pelo Poder Executivo de Itaguaí continua sem um ponto final.