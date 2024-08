Túnel Noel Rosa é fechado em protesto por morte de menino e entregador

Luiz Gabriel Costa de Souza e o menino Guilherme Souza de Assis

Um menino e um entregador de farmácia morreram baleados na noite do último do domingo (4) em um ataque de bandidos do Comando Vermelho (CV) a uma festa que acontecia na comunidade rival do Morro dos Macacos, em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

O evento seria um aniversário de 13 anos que acontecia na localidade conhecida como Fonte. O menino baleado foi identificado como Guilherme Souza de Assis. Os bandidos chegaram em um carro e em uma moto e abriram fogo contra as pessoas.

A mãe do garoto, identificada como Maria Joanice Sousa de Melo foi baleada na perna, enquanto o adolescente foi atingido na cabeça.

No início da tarde desta segunda-feira (5), moradores fecharam o Túnel Noel Rosa em protesto. Barricadas foram incendiadas, além de materiais de obra.

O blindado da Polícia Militar acompanhava a manifestação. Com medo, comerciantes preferiram fechar as portas.

No momento do ataque, o entregador de farmácia Luiz Gabriel Costa de Jesus, de 20, voltava do trabalho. Ele também foi baleado várias vezes.

As vítimas foram socorridas pelos próprios moradores e levadas para o Hospital Federal do Andaraí. No entanto, o menino e o entregador não resistiram aos ferimentos e morreram na madrugada de segunda (5).

Maria Joanice foi transferida para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, Zona Norte do Rio. Segundo a unidade, o quadro de saúde da vítima é estável.

A Polícia Civil disse que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) vai investigar o caso.