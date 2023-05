Turista europeu é achado morto em hotel na Lapa; suspeito está preso

Ilia Kakhaberidze era oficial de engenheiros de navios

O corpo de Ilia Kakhaberidze, de 31 anos, foi encontrado em um quarto de hotel na

Rua do Lavradio, na Lapa, região central do Rio, na manhã desta terça-feira (30). Ele estava acompanhado de outro homem, que foi preso em flagrante pouco depois de deixar o estabelecimento.

De acordo com a recepcionista do estabelecimento, Wallace de Oliveira Gomes deu

entrada no hotel com o turista por volta das 2h. Pouco antes das 6h, o suspeito

deixou o local. Mais tarde, a funcionária encontrou o turista amarrado na cama e já

sem vida.

Algumas pessoas reconheceram Wallace nas imediações do hotel e ele acabou

preso por policiais militares do 5º BPM (Praça da Harmonia), sendo o principal

suspeito da morte do turista. Ilia era oficial de engenheiros de navios, trabalhava

embarcado viajando por países e morava na Geórgia, na Europa.