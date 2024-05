Turista israelense morre ao fugir de ‘assalto’ no Rio de Janeiro

O corpo de Alma Bohadana foi encontrado na noite de segunda. Jovem caiu de uma altura de cerca de 15 metros/Reprodução

A israelense Alma Bohadana estava viajando sozinha pelo Brasil. O corpo da turista

foi encontrado na noite da última segunda-feira (6) na Rua Almirante Alexandrino,

em Santa Teresa, no Centro do Rio.

Segundo a Polícia Civil, no Rio há cerca de 10 dias, ela voltava de uma trilha com

um outro estrangeiro quando se assustou com uma moto, correu e caiu em uma

área de mata. O estrangeiro disse ainda que eles pensaram que seriam assaltados.

De acordo com a assessoria da Polícia Militar, ela e um outro turista caminhavam

pela rua do bairro, quando avistaram uma motocicleta e pensaram que seriam

assaltados. Um morador disse que tinha acabado de descer do ônibus quando

ouviu os pedidos de socorro.

“Eu não vi como ela caiu, quando eu cheguei ela já estava no chão desmaiada. Eu

tentei salvar a vida dela, mas não consegui”, conta o pintor Márcio da Silva.

Os bombeiros foram acionados, por volta das 19h, para socorrer uma mulher que

caiu em uma área de mata, de uma altura de cerca de 15 metros.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que não

descarta outras hipóteses para a queda.