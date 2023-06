Turma de Direito da E$stácio faz visita técnica a delegacia de polícia em Nova Iguaçu

Um grupo de alunos do 9º período do curso de Direito da Faculdade Estácio de Sá,

Campus de Nova Iguaçu, fez uma visita técnica, na manhã da quarta-feira da semana passada (31), à 58ª Delegacia de Polícia (Posse), no município da Baixada Fluminense.

A turma foi recebida pelo delegado José Mario Salomão Omena, titular da unidade, e o comissário de polícia Luiz Antunes. Os alunos, que são integrantes do Curso de Práticas Jurídicas, têm formatura marcada para o final deste ano.

A coordenadora do curso Adriana Andrade e Sousa e o professor Rafael de Almeida Dourado, titulares do Núcleo de Práticas Jurídicas da instituição, acompanharam a turma na visita que durou cerca de 2 horas.

O delegado Mario Omena fez uma ampla exposição da rotina de procedimentos realizados pela Polícia Civil numa delegacia, desde o Registro de Ocorrência (R.O) – recepção das queixas e denúncias – e o devido despacho para apuração do fato criminoso.

Os alunos também conheceram como funciona a rotina de identificação, diligências e prisão do autor do crime. Omena respondeu a diversas dúvidas e perguntas dos graduandos que, ao final da visita, expressaram satisfação de terem participado de mais uma ‘aula’ de conhecimento, dessa numa delegacia.