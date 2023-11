Turma de medicina da Unig faz palestra sobre obesidade infantil em Belford Roxo

Alunos do curso de medicina durante visita a Clínica da Mulher

Um grupo de alunos do curso de medicina da Universidade Nova Iguaçu (Unig)

realizou uma palestra sobre obesidade infantil na Clínica da Mulher em Belford

Roxo. O evento, que faz parte de atividade acadêmica extraclasse, aconteceu na

última terça-feira (14).

Sob a coordenação do professor André Luís, da Atividade Integradora, os alunos do

1º período do curso ministraram uma palestra sobre o tema, que foi assistida por

pacientes da clínica atentos às informações apresentadas.

Com a apresentação de banner e folder esclarecedores, os alunos alertaram o quanto a obesidade infantil é um problema sério. Através de brincadeira interativa,

eles chamaram a atenção para a quantidade de açucar presente em alguns produtos consumidos no dia a dia, mais do que o indicado diariamente para uma

criança. A turma usou como exemplo uma garrafa de Coca-Cola com 250 ml, que

contém uma concentração de 26 gramas de açucar; além de um pacote de biscoito

recheado com de 34 g de açucar quando o recomendado é o consumo de 25 g

diária para essa faixa etária.

A turma que apresentou o trabalho é formada pelos alunos: Alexandre Lemos.

Maria Eduarda Musser, João Pedro Alves, Larissa Prieto, Tereza Lobato, Alice Reis,

Isabela Vianel, Samara Gabriely, Beatriz Mota , Eduarda de Albuquerque, Alícia

Duarte, Yasmin Chemppe, Isabelle Ferreira, Yasmim Torres Fersura, Pietra

Emmerick, Ryane Elvas, Stephanie Caroline e Lorraine Marins.

Problema de saúde pública

A obesidade infantil é um problema mundial de saúde pública. No Brasil, segundo

o Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil (Enani), divulgado pelo

Ministério da Saúde (MS), 7% das crianças menores de cinco anos estão acima do

peso e 3% têm obesidade.