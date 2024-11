Turma de Medicina da Unig leva conhecimento sobre arboviroses a alunos da rede municipal de Nova Iguaçu

Os acadêmicos apresentaram trabalho sobre os agente causadores, tipos de doença, sintomas e principais métodos de prevenção

Conhecimento voltado à informação e conscientização. Esse foi principal objetivo de um trabalho apresentado, na última terça-feira (29), por alunos do 2º período do curso de Medicina da Universidade Iguaçu (Unig) a uma escola da rede de ensino do município da Baixada Fluminense.

Sob a coordenação da professora Roberta Rodrigues Teixeira de Castro, a turma composta de 24 acadêmicos realizou a apresentação sobre arboviroses para os alunos do 2º ano do Ensino Básico da Escola Municipal Júlio Rabello Guimarães, em Nova Iguaçu.

Os estudantes receberam informações importantes, como agentes causadores, os tipos de doenças, os sintomas, bem como os principais métodos de prevenção.

A professora Roberta Rodrigues enfatizou que o trabalho visa promover a conscientização da geração futura sobre os métodos de prevenção das possíveis doenças causadas por arbovírus. “Durante a apresentação, distribuimos balas e repelentes para as crianças. Houve ainda brincadeiras interativas sobre o tema. Foi muito produtivo essa aula de conhecimento”, disse.

Alunos que participaram do exposição

Júlia Lemos; Danielle Freitas; Vitor Ribeiro de Azevedo; Luana Sobral; Pedro Mairro; Gabriela Castro; Ana Luiza Huback; Camila Lima; Ohanna Oliveira; Ronald Henriques Borges; Mariana Aparecida; Amanda Meyer; Gustavo Paiva; Jean Rafael Oliveira; Felipe do Carmo; Brian Thiele do Amaral; Vinicius De Almeida; Edson de Souza; Vitor da Silva Figueiredo; Fábio de Lima; Thiago Quirino; David Aranda; Henrique Soares ; Leonardo Baglione.

Entenda o que são arboviroses

As arboviroses são doenças virais transmitidas principalmente por artrópodes, como mosquitos e carrapatos. A palavra “arbovirose” deriva de “arbovírus”, que significa “vírus transmitido por artrópodes”. As enfermidades podem causar sintomas, desde febre leve até complicações mais sérias, sendo que algumas podem levar à morte.

Os principais vetores das arboviroses são os mosquitos, em particular, os gêneros Culex, Anopheles e pelo inseto do gênero Orthobunyavirus. Eles se tornam portadores dos vírus ao picar uma pessoa infectada e, subsequentemente, passam o vírus para outras pessoas durante suas picadas.

Dentre as arboviroses mais conhecidas, destacam-se a dengue, Zika, chikungunya, oropouche e febre amarela.

Por Antonio Carlos, Hora H