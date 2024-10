UBM pede que a Justiça anule concurso da Prefeitura de Macaé com questões machistas

A União Brasileira de Mulheres (UBM) pediu à Justiça a anulação de um concurso da Prefeitura de Macaé, no Norte Fluminense, por conter questões com conteúdo machista e quer uma reparação por danos morais coletivos no valor de R$ 10 milhões.

Segundo informa o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, a quantia seria destinada a financiar projetos voltados à causa das mulheres. A entidade pleiteia ainda que o material do concurso seja recolhido e retirado de portais para não expor mulheres que tiveram seus direitos violados. E cobra que a prefeitura e a banca examinadora, FGV, se retratem publicamente, além de serem condenadas a promover campanha afirmativa sobre igualdade de gênero. Os pedidos foram feitos em uma ação civil pública contra a prefeitura e a FGV.

De acordo com a prefeitura, duas questões de Língua Portuguesa foram anuladas. O enunciado de uma delas dizia: “Assinale a frase que não contém uma crítica ao fato de a mulher falar demais”.

Em outra, nas opções de resposta, havia frases como “as mulheres são como robôs: têm no cérebro uma célula de menos e, no coração, uma célula a mais” e “a mulher é como um defeito da natureza”.

O concurso teve mais de 40 mil candidatos para uma oferta de 824 vagas de nível médio e superior.

Para a UBM, apesar das questões anuladas, “tratar o caso de propagação da discriminação de gênero em um concurso público como um erro na seleção e aprovação das questões pela banca e falta de fiscalização do poder público seria um retrocesso ante ao desenvolvimento nacional e internacional na luta contra a discriminação de gênero”.