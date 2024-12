Última campanha de doação de sangue de 2024 no Shopping Nova Iguaçu: Uma oportunidade de fazer o bem ainda este ano

Encerrando o ano com um gesto de solidariedade, o Shopping Nova Iguaçu, em parceria com o Hemorio e a Clínica Camim, realizará a última edição da campanha de doação de sangue de 2024. A ação, que busca salvar vidas e reforçar os estoques de sangue no Estado do Rio de Janeiro, acontecerá na sexta-feira, 13 de dezembro, das 10h às 15h, na Clínica Camim, localizada no Piso de Conveniência do shopping.

O objetivo da campanha é oferecer para a população da Baixada Fluminense uma oportunidade de contribuir com a causa. “Queremos oferecer à população da Baixada Fluminense uma chance de fechar o ano fazendo o bem. A doação de sangue é um ato simples, seguro e com um impacto imensurável na vida de quem precisa. Contamos com a participação de todos para tornar essa ação um sucesso,” afirma Luciane Treigher, gerente de Marketing do Shopping Nova Iguaçu.

Cada bolsa de sangue coletada pode salvar até quatro vidas, e o Hemorio garante que todo o processo segue os mais altos padrões de segurança e saúde. Os interessados em participar devem conferir as orientações para doação no site oficial do Hemorio (www.hemorio.rj.gov.br).

Serviço: Campanha de Doação de Sangue no Shopping Nova Iguaçu

Endereço: Shopping Nova Iguaçu – Av. Abílio Augusto Távora, 1.111 – Bairro da Luz

Nova Iguaçu – RJ

Dia: 13 de dezembro de 2024 (sexta-feira)

Horário: 10h às 15h

Local: Camim – Piso de Conveniência