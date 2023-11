Um dos suspeitos de sequestrar deputada estadual do Rio de Janeiro para o interior da Vila Kennedy é capturado

Hudson Cleyton Torres Santos foi preso por policiais do 40º BPM (Campo Grande) com uma arma falsa

Um dos suspeitos de levar a deputada estadual Lucinha (PSD-RJ) até a Vila Kennedy, na Zona Oeste do Rio, foi preso por agentes da 40º BPM (Campo Grande) nesta terça-feira (7). Hudson Cleyton Torres Santos, vulgo ‘HD’, de 28 anos, foi detido enquanto trafegava na Estrada do Pedregoso, em Campo Grande, com uma moto que vinha sendo usada para praticar roubos na região.

Segundo a corporação, os PMs deram ordem de parada, mas Hudson tentou fugir da abordagem e colidiu em outro veículo. Os policiais que participaram da ocorrência dissera que Hudson ainda fez menção em sacar uma arma e foi baleado pelos militares. Com ele foi apreendido uma arma falsa, documentos falsos e a moto. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande, e seu estado de saúde é considerado estável.

Hudson possui cinco anotações pelo crime de roubo e uma por estelionato. Contra ele também havia um mandado de prisão preventiva em aberto, expedido no dia 15 de março deste ano. Além de ser considerado suspeito de envolvimento na abordagem à deputada estadual, ‘HD’ também é apontado pela polícia de participação direta em tentativas de invasão em outras comunidades da região, como a do 48, em Bangu, Zona Oeste. A ocorrência foi registrada na 35ª DP (Campo Grande).

O caso

A deputada Lucinha estava em um sítio no Rio da Prata, em Campo Grande, quando um grupo de homens armados invadiu o local e rendeu seus seguranças. O grupo estaria fugindo de uma comunidade que fica próximo ao espaço de eventos.

Após a abordagem, Lucinha foi obrigada a levar os criminosos no seu próprio veículo, um carro oficial da Assembleia Legislativa do Rio, em direção à comunidade da Vila Kennedy. Ao chegar ao local, a parlamentar foi libertada pelos bandidos. O caso é investigado pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco).