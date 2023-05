Unale se reúne no Palácio Tiradentes e homenageia deputado Luiz Paulo

O deputado Luiz Paulo (centro) recebeu a homenagem por ser o mais antigo

A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) recebeu nesta quinta-feira (18), uma comitiva de deputados de 12 estados para a quarta reunião da diretoria executiva da União Nacional de Legisladores e Legislativos (Unale).

Na oportunidade, o deputado Luiz Paulo (PSD) defendeu a necessidade de os deputados pressionarem a União para uma revisão dos juros das dívidas estaduais com o Governo Federal e discutir o assunto na 26ª conferência da instituição, que acontecerá em novembro. No fim do encontro, ele recebeu uma homenagem

por ser o parlamentar mais antigo da entidade, filiado desde 2003.

“Estendo essa homenagem a todo Parlamento fluminense. E quero fazer a apelo a todos os deputados porque o percentual de adesão à Unale ainda é baixo. Só que a Unale tem um importa papel na defesa dos legisladores e de temas importantes para o Brasil”, disse Luiz Paulo.

A Unale é a única entidade com reconhecimento legítimo pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e o Superior Tribunal de Justiça (STJ), representando 1059 deputados estaduais de 27 Casas Legislativas do Brasil.

A finalidade da organização é a defesa dos interesses estaduais coletivos, divulgação das ações legislativas, buscar parcerias para seu aperfeiçoamento e qualificação junto a órgãos e entidades representativas nacionais e internacionais, difundir a importância do legislativo estadual no sistema democrático, e promover o debate permanente de grandes temas de interesse do país.