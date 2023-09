Unidades escolares de Belford Roxo desfilam no Lote XV e abordam inclusão, alimentação

O quinto dia de desfiles cívicos da Semana da Pátria de Belford Roxo, realizado nja

última quarta-feira (6) no bairro Lote XV, contou com a presença de 16 unidades

escolares, entre municipais, estaduais e particulares. O tema deste ano é “Todos

Juntos pela Educação”. Moradores lotaram a Rua Guarujá para assistirem a

evolução dos alunos. O encerramento da Semana da Pátria aconteceu na quinta-

feira (7) com o desfile na Avenida Floripes Rocha, Centro.

O secretário municipal de Educação, Denis Macedo, destacou que as escolas e toda

a Secretaria estão se empenhando para que os desfiles sejam um sucesso. “A

educação é a mola propulsora de um país. Somente com uma educação forte

podemos transformar a sociedade. Em Belford Roxo conseguimos mudar para

melhor”, destacou Denis Macedo. “As escolas fizeram um excelente desfile e deram

lições de cidadania, pois percebe-se que todos os alunos, professores e omunidade

escolar participam das atividades. A Secretaria Municipal de Educação está de

parabéns pela excelente organização”, completou o secretário municipal de Gestão

e Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro.

Cidadania e proteção ao meio ambiente foram dois temas destacados pela Escola

Municipal Nossa Senhora de Fátima. Em seguida desfilou a Creche Professora

Maria da Silva Barbosa mostrando os direitos das crianças. Já a Creche Municipal

Raimundo Furtado Magalhães levou personagens infantis e mostrou a importância

da família. A creche Municipal Raimundo Edson dos Santos e a Associação

Comunitária da Cidadania Fluminense desfilaram em seguida.

Segundo ano

A dona de casa Ellen Lorena, 25 anos, se emocionou com o desfile da filha Evellyn

Lorena, 6, que estuda na Escola Municipal Arbogasto Medeiros. A mãe destacou

que este é o segundo ano que a menina desfila. “É muita emoção e ela gosta.

Quando eu estudava, também desfilava. O evento foi muito bem organizado e não

percebi nenhum problema”, frisou Ellen ao lado da filha.

Personagens infantis e inclusão

A escola municipal Arbogasto Medeiros abordou a construção dos sonhos através

da educação e a participação da família e da escola na luta pela inclusão. A Escola

Municipal Professora Maria das Dores Fujii da Silva se destacou com personagens

infantis como a boneca Emília e chapeuzinho Vermelho, além de enfatizar os seus

projetos educacionais. A Escola Municipal Professor Alcides Cabral de Freitas

abordou a inclusão e trouxe ainda um pelotão mostrando a importância da patrulha

escolar e da Defesa Civil.

O desfile da escola Padre Ramon destacou o “Projeto Sabadou” e lembrou a África

como berço da humanidade. O Ciep municipalizado Vinícius de Moraes veio em

seguida com temas como setembro amarelo e combate ao bullying. A Escola

Municipal Casemiro Meirelles mostrou a importância de uma alimentação saudável.

O reconhecimento de quem trabalha na educação foi um dos destaques da Escola

Municipal São Bento. O pelotão com alunos da EJA emocionou o público.

Abertura de oportunidades

Professor Edson Santos e Olivia Valianga da Silva foram as duas últimas escolas

municipais a desfilar. A primeira deu destaque à abertura de oportunidades que a

educação proporciona. A segunda condenou a questão de qualquer tipo de abuso.

O Centro Educacional Líbano Brasileiro foi a última unidade a desfilar com sua

tradicional banda tocando sucessos como “Anunciação” (Alceu Valença), e “O cheiro

de Carolina” (Luiz Gonzaga), que os torcedores botafoguenses cantam uma paródia

em ritmo de funk para o atacante Segovinha. Os secretários Denis Macedo, Matheus

Carneiro e o pelotão da Educação encerraram o desfile.