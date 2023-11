USF em Belford Roxo promove atividades no Novembro Azul

A Unidade de Saúde da Família Zé Cabeção promoveu atividades referentes ao mês de prevenção ao câncer de próstata

A programação do Novembro Azul em Belford Roxo segue com ações acontecendo em várias unidades da rede Municipal de Saúde. Nesta terça-feira (28) foi a vez da Unidade de Saúde da Família José Venâncio (USF – Zé Cabeção), no bairro Wona, promover atividades referentes ao mês de prevenção ao câncer de próstata. Foram oferecidos serviços e realizadas palestras e dinâmicas voltadas à saúde integral do homem e à importância dos exames preventivos.

Dentre os participantes, Luiz Fernando Nascimento, 30 anos, lembrou da importância de eventos como o Novembro Azul para se vencer o preconceito aos exames que diagnosticam o câncer em sua fase inicial, principalmente o ETR (Exame de Toque Retal). “É uma coisa importante. Não podemos trocar a vida por um preconceito. A equipe do posto está de parabéns”, enfatizou Luiz Fernando.

Câncer bucal

As palestras destacaram os fatores de risco, o diagnóstico precoce, sinais e sintomas e, como esta última semana de novembro também é alusiva ao câncer de boca, a dentista da unidade, Viviane Viana, explicou um pouco sobre a doença e enfatizou a importância dos cuidados com a higiene bucal. “A Organização Mundial da Saúde (OMS) registrou mais de 50 mil casos de câncer em 2020 e, por isso, a prevenção é essencial”, lembrou.

Na ação também foram oferecidos serviços como encaminhamento para os exames, triagem e acolhimento, vacinação, além de corte de cabelo. A equipe multidisciplinar de Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde (E-Multi/Semus) participou da organização e promoveu algumas dinâmicas sobre autoexame e autoconhecimento. “Fazer os exames de PSA Total e Livre, o ETR e o ultrassom da próstata são os que garantem a detecção do câncer logo no início, situação que aumenta a chance de cura dessa doença silenciosa”, a enfermeira Tânia Gonçalves, uma das palestrantes.

O evento de encerramento do Novembro Azul acontece amanhã (30), a partir das 9h, na Policlínica Regional de Nova Aurora (Rua Tomás, n° 38).