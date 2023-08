‘Vai buscar tua filha que ela tá morta’, teria dito namorado de jovem assassinada a tiro

Família da jovem morta na Rocinha estava inconsolável no sepultamento/Betinho Casas Novas

A família de Jenifer Carvalho Paes, de 19 anos, foi encontrada com um tiro no peito

na última segunda-feira (28) na Rocinha, Zona Sul do Rio, contou que a mãe dela

recebeu uma ligação do namorado da moça. Segundo a avó da jovem, o rapaz ligou

e avisou: “Vai buscar tua filha que ela tá morta”.

Para a família, Gabriel de Oliveira Leal, 22, é o principal suspeito do crime. O rapaz

prestou depoimento na 11ª DP (Rocinha), na última terça-feira (29), e foi liberado

pela delegada Flávia Goes Monteiro Romero de Barros. Ele apresentava ferimentos

e os dois braços quebrados. A Polícia Civil informou que o rapaz foi espancado após

o corpo da namorada ser encontrado. Ainda não há confirmação de quem o agrediu.

Thania Leandro Paes disse que a neta era “uma menina bonita, trabalhadora,

estudiosa. “Eu criei ela até os 12 anos. Ele (namorado) espancava ela, batia nela,

mas a gente não sabia de nada! A última vez que ela falou com o pai foi para pedir

dinheiro dizendo que estava passando fome”, contou, acrescentando que foram ela,

o pai da jovem e o irmão da vítima que encontraram o corpo na cama da casa onde

ela vivia com o namorado. “Ela apanhou muito antes de morrer”, disse.

Cárcere privado

Thania relatou ainda que a neta vivia em cárcere privado. Ela teria descoberto a

situação após o contato de uma amiga da jovem, que desconfiou do sumiço de

Jenifer. “Ele deixava ela trancada, mantinha em cárcere privado, sem celular, sem

uma televisão, sem geladeira, sem contato. Ele deixava ela com fome. Ela anotava

tudo que ela passava em um caderno, era só isso que ela tinha”.

Para a polícia, Gabriel contou que a namorada teria se matado. Peritos do Instituto

Médico-Legal (IML) do Centro do Rio, encontraram pele nas unhas de Jenifer. De

acordo com os investigadores, isso indica a jovem chegou a lutar antes de morrer.