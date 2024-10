Valdecy da Saúde diz que não recorrerá da decisão judicial que deu vitória a Léo Vieira na disputa em São Jão de Meriti

Candidato do PL, Valdecy da Saúde parabenizou o adversário

O deputado Valdecy da Saúde (PL) anunciou nesta quarta-feira (9) que vai respeitar a decisão eleitoral e não entrará com recurso na Justiça para tentar suspender a medida que deu vitória ao adversário Leo Vieira (Republicanos) na disputa pela Prefeitura de São João de Meriti.

“Quero agradecer os 120 mil votos de confiança que me foram depositados. Ainda não foi dessa vez, e a maioria decidiu pelo meu adversário. Vou respeitar a decisão e não vou entrar com recurso. Quero dizer que o novo prefeito pode contar comigo”, disse Valdecy.

Na última terça-feira (8), atendendo a ação movida pela coligação de Vieira, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) considerou nulos os 2.624 votos recebidos pelo Professor Joziel (DC), que concorreu sub judice.

Com isso, o percentual de votos válidos do candidato do Republicanos subiu de 49,82% para mais de 50% , o que, pela lei, dispensa a necessidade de um segundo turno.