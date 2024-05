Valdecy da Saúde lançará pré-candidatura a prefeitura de Meriti no próximo sábado

Deputado, que foi vice-prefeito na atual gestão, disputará o governo pelo PL/Reprodução

O deputado estadual Valdecy da Saúde lançará sua pré-candidatura à prefeitura de São João de Meriti pelo PL. O evento será realizado no próximo sábado (25), no espaço Via Music Hall, no bairro do Parque Barreto.

Além do governador Cláudio Castro, é aguardada a presença da cúpula do partido, como o presidente nacional, Valdemar Costa Neto, e o regional, o deputado federal Altineu Côrtes, além dos senadores Romário, Carlos Portinho e Flávio Bolsonaro.

O convite que está sendo distribuído para a festa tem a assinatura do prefeito João Ferreira Neto, o Doutor João, que teve Valdecy como vice na eleição de 2020. O deputado, por sua vez, optou por permanecer na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), sendo reeleito em 2022.

Além do lançamento da pré-candidatura, Valdecy da Saúde também assumirá a presidência do diretório municipal do PL. O encontro servirá ainda para formalizar os pré-candidatos a vereador. A chapa do deputado já conta com a aliança do União Brasil, PP, PRT, PSDB e PSB.

“Há a possibilidade de mais um partido nos apoiar, mas estamos em negociação. Devemos chegar na convenção com nove nominatas. Eu sempre estive seguro de que seria mantido no partido. Fui um dos deputados mais votados do PL em 2022. Hoje, sou pré-candidato a prefeito de uma das cidades mais importantes do estado”, assegura.