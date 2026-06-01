Varredura encontra grampos no gabinete do governador interino

A descoberta aumenta o clima de tensão no governo de Ricardo Couto

Pontos de escuta foram encontrados no gabinete do governador do Rio de Janeiro, no Palácio Guanabara, durante uma varredura de rotina feita pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI). O material agora será analisado para identificar se os equipamentos são recentes ou antigos. Com informações de Miriam Leitão/O Globo.

A descoberta aumenta o clima de tensão no governo estadual, comandado interinamente pelo desembargador Ricardo Couto. Antes mesmo da localização dos grampos, ele já vinha despachando de seu gabinete como presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), e deve continuar trabalhando de lá enquanto a situação é apurada.

Escutas serão analisadas

A perícia deverá apontar a origem dos pontos de escuta, o período em que foram instalados e se os equipamentos chegaram a funcionar. Até agora, não há informação oficial sobre autoria ou finalidade dos dispositivos.

O caso ocorre em meio a uma gestão interina marcada por mudanças administrativas no Palácio Guanabara. Desde que assumiu o comando do estado, Ricardo Couto tem mantido uma rotina mais distante da sede do Executivo e com despachos concentrados no TJRJ.