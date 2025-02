Vasco encaminha renovação com Vegetti até 2026

Depois de muitas semanas de negociação, o desfecho da novela para a renovação de Pablo Vegetti com o Vasco parece que terá um final feliz. O Cruzmaltino encaminhou a extensão do vínculo do atacante argentino, que deve assinar com o time carioca até o fim de 2026. A negociação entre Vegetti e a diretoria vascaína se arrastou durante meses. O contrato do argentino iria até o fim de 2025 e, com a renovação do contrato, o Vasco impede que o atacante assine um pré-contrato com outro clube em julho e possa sair de graça ao final da temporada. No Vasco desde 2023, quando ajudou a livrar o Gigante da Colina do rebaixamento, o centroavante disputou 77 partidas e fez 36 gols, além de ter contribuído com cinco assistências. O argentino tem passagens por muitos clubes, como Belgrano, Instituto, Boca Unidos, Gimnasia e Colón, todas equipes do futebol argentino. Nesta temporada, Vegetti atuou apenas duas vezes até aqui, mas foi o suficiente para marcar três gols. Com o jogador de 36 anos à disposição, o Vasco irá enfrentar o Maricá amanhã (29), às 19h (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Carioca. A partida será realizada em São Januário, mas o mando do duelo será do Maricá.