Vasco melhora proposta para renovação de Léo Jardim

Com o desejo de renovar o contrato com o goleiro Léo Jardim, de 30 anos, o Vasco melhorou os valores oferecidos ao jogador. O staff do atleta ainda analisa a situação e nenhuma resposta foi dada.

Léo Jardim tem contrato com o Vasco até o fim do ano e poderá assinar um pré-vinculo com outro clube a partir de junho e deixar o Cruz-Maltino de graça. A equipe de São Januário tenta avançar na situação antes que o mês chegue.

A proposta continua sendo de um contrato até o fim de 2028. O goleiro é considerado um dos principais jogadores do elenco e indispensável para o planejamento do clube carioca.

No total, Léo Jardim entrou em campo em 118 jogos pelo Vasco. Ele assumiu a condição de titular desde que foi contratado em 2023. Antes do Cruz-Maltino, ele atuou pelo Grêmio, pelo Rio Ave e Boavista, de Portugal, e pelo Lille, da França.