Veleiro com turistas desaparece em alto mar em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do RJ

Um veleiro de nome Batutinha, carregando turistas, desapareceu misteriosamente

em alto mar por volta das 17h45 da última terça-feira (25). O incidente ocorreu na

proximidade do Farol na Praia de Arraial do Cabo, Região dos Lagos do Rio de Janeiro. As informações foram confirmadas pela Capitania dos Portos, que perdeu o sinal e a comunicação com a embarcação por volta das 17h55.

Em resposta ao evento preocupante, a Marinha do Brasil mobilizou o navio Fragata

União para realizar buscas durante a madrugada, na tentativa de localizar o veleiro

Batutinha e garantir a segurança de seus ocupantes.

Relatórios iniciais indicam que havia duas pessoas a bordo do veleiro no momento

do desaparecimento, sendo que uma delas teria caído no mar. As circunstâncias que

levaram ao desaparecimento do veleiro e a queda de um dos ocupantes ainda são

desconhecidas, tornando as buscas uma prioridade para as autoridades marítimas.

A Capitania dos Portos e a Marinha do Brasil estão unindo esforços para solucionar

esse incidente o mais rápido possível. Enquanto as buscas prosseguem, a

identidade dos ocupantes do veleiro ainda não foi divulgada. Atualizações sobre o

caso serão fornecidas à medida que as buscas continuam durante a noite.