‘Verdinho da Saúde’ transportou 600 órgãos em três anos de atividade

RJ é o único estado do país a contar com um helicóptero exclusivo para a logística de transporte de órgãos

Fundamental no transporte de órgãos e tecidos, o “Verdinho da Saúde” – como o helicóptero da Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ) é conhecido – acaba de alcançar a marca de 600 órgãos transportados. Em três anos de atividade, a aeronave realizou mais de mil horas de voo, percorrendo todo o Estado do Rio, que é o único do país a contar com um helicóptero exclusivo para a logística de transporte de órgãos, por meio da Superintendência de Operações Aéreas (SOAer).

A agilidade do transporte aéreo de órgãos deu uma nova chance para 246 pacientes renais, 159 pessoas com doenças hepáticas, 61 pacientes cardíacos, 22 pessoas com doenças pulmonares, além de 12 pacientes que precisavam de um novo pâncreas, 51 que necessitavam de transplante de córneas e 51 que contaram com outros órgãos diversos.

Cada órgão tem um prazo máximo para o transplante, que pode variar de quatro horas (como pulmão e coração) a 12 horas (fígado). O helicóptero agiliza essa logística, salvando vidas, e acelerando a chegada ao receptor em tempo hábil para o transplante, em uma verdadeira corrida contra o tempo. Não é à toa que a Superintendência de Operações Aéreas é conhecida como ‘Asas que salvam’.