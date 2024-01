Vereador de Belford Roxo é o ‘rei da rachadinha’ da Baixada Fluminense

O tempo pode fechar para o ex-presidente da Câmara Municipal de Belford Roxo,

Markinho Gandra (PDT). Denúncias envolvendo um suposto esquema de

rachadinha colocam o vereador como protagonista de uma organização criminosa

que desviou vultosas quantias quando comandou a Casa em outro mandato.

Segundo uma fonte informou ao Hora H, as denúncias revelam que Gandra, quando

então presidente do Legislativo, determinava a falsificação de contracheques para

obtenção de consignados na Caixa Econômica Federal em detrimento de prejuízo

financeiro para a instituição bancária. Na prática, parte ou de todo o pagamento do

servidor era devolvido ao parlamentar, conforme acordo prévio.

Ainda segundo a fonte, muitas dessas denúncias já estão sendo analisadas pelas

autoridades, que devem apurar, com o rigor que exige a lei, os fatos graves

envolvendo o político numa fraude milionária.

Por Antonio Carlos, Hora H