Vereador de Volta Redonda é condenado a 25 anos de prisão por esquema de ‘rachadinha’

Vander Temponi também perdeu o mandato/Reprodução

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) obteve a condenação do vereador de Volta Redonda Vander Temponi Faria (União Brasil) a 25 anos de prisão e à perda de mandato na Câmara Municipal de Volta Redonda, no Sul Fluminense, pela prática de ‘rachadinha’.

Segundo o MP, Temponi era o responsável por uma organização criminosa que desviava grande quantidade de dinheiro público, a partir da tomada da maior parte do salários dos servidores nomeados em seu gabinete.

A denúncia feita pelo Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPRJ), em junho de 2023, acusou Vander e dois assessores pelos crimes de organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro e usurpação de função pública. Uma solicitação do Gaeco determinou que o vereador devolva R$ 105 mil aos cofres públicos, e seus assessores R$ 61 mil e R$ 13 mil, além de uma multa de R$ 1 milhão determinada ao trio como dano moral ao município.

Assessores denunciados

Os dois assessores do gabinete do parlamentar foram condenados a 13 anos de prisão cada. Segundo a denúncia, esses funcionários ficavam com apenas R$ 1 mil dos mais de R$ 7 mil que recebiam oficialmente como salário. A entrega do dinheiro era feita pessoalmente, em espécie, e também em transferências em favor do próprio vereador ou a terceiros com quem Temponi mantinha compromissos.

Ao menos 47 ocorrências de repasses de servidores ao vereador foram identificadas apenas entre janeiro de 2021 e julho de 2022.