Vereador é atingido por spray de pimenta durante ato de ambulantes contra fiscais nas praias do Rio

Leonel de Esquerda (PT) acompanhava manifestação contra endurecimento da fiscalização na orla

O vereador Leonel de Esquerda (PT) foi atingido por spray de pimenta durante um protesto realizado por ambulantes em frente à sede da Prefeitura do Rio, na Cidade Nova, entre o fim da manhã e o início da tarde desta quarta-feira (8). O ato foi organizado contra o programa municipal que prevê fiscalização 24 horas para combater o comércio ambulante considerado irregular pelo poder público nas praias da capital.

De acordo com a assessoria do parlamentar, ele foi atingido no rosto por agentes do Batalhão de Choque da Polícia Militar enquanto tentava conter um princípio de confusão entre manifestantes e motoristas. Um carro teria tentado avançar sobre o bloqueio feito pelos ambulantes na Avenida Presidente Vargas.

O protesto interditou uma faixa da via, na altura do acesso à Rua Pinto de Azevedo, por volta das 11h30. A manifestação reuniu trabalhadores ambulantes da orla e representantes do Sindicato dos Trabalhadores da Economia Informal (Sindinformal) e do Movimento Unido dos Camelôs (MUCA).

Denúncia na PM e no MP

Leonel, que preside a Comissão Especial do Trabalho Informal da Câmara do Rio, criticou a ação policial e afirmou que vai denunciar o episódio à Corregedoria da Polícia Militar e ao Ministério Público.

“É inadmissível ver a truculência e a perseguição contra trabalhadores e contra a atividade política, em uma clara demonstração de defesa dos privilégios da elite. Não vamos nos calar e nem recuar. Estou no meu exercício legítimo da atividade parlamentar e não vou aceitar esse tipo de cerceamento ao meu mandato, legitimamente eleito pelo povo”, afirmou o vereador.