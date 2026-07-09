Vereador é atingido por spray de pimenta durante ato de ambulantes contra fiscais nas praias do Rio

09 julho 2026
Spray

Leonel de Esquerda (PT) acompanhava manifestação contra endurecimento da fiscalização na orla

 

O vereador Leonel de Esquerda (PT) foi atingido por spray de pimenta durante um protesto realizado por ambulantes em frente à sede da Prefeitura do Rio, na Cidade Nova, entre o fim da manhã e o início da tarde desta quarta-feira (8). O ato foi organizado contra o programa municipal que prevê fiscalização 24 horas para combater o comércio ambulante considerado irregular pelo poder público nas praias da capital.

De acordo com a assessoria do parlamentar, ele foi atingido no rosto por agentes do Batalhão de Choque da Polícia Militar enquanto tentava conter um princípio de confusão entre manifestantes e motoristas. Um carro teria tentado avançar sobre o bloqueio feito pelos ambulantes na Avenida Presidente Vargas.

O protesto interditou uma faixa da via, na altura do acesso à Rua Pinto de Azevedo, por volta das 11h30. A manifestação reuniu trabalhadores ambulantes da orla e representantes do Sindicato dos Trabalhadores da Economia Informal (Sindinformal) e do Movimento Unido dos Camelôs (MUCA).

Denúncia na PM e no MP

Leonel, que preside a Comissão Especial do Trabalho Informal da Câmara do Rio, criticou a ação policial e afirmou que vai denunciar o episódio à Corregedoria da Polícia Militar e ao Ministério Público.

“É inadmissível ver a truculência e a perseguição contra trabalhadores e contra a atividade política, em uma clara demonstração de defesa dos privilégios da elite. Não vamos nos calar e nem recuar. Estou no meu exercício legítimo da atividade parlamentar e não vou aceitar esse tipo de cerceamento ao meu mandato, legitimamente eleito pelo povo”, afirmou o vereador.