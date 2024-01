Vereador entra na mira da Polícia Federal por esquema de ‘rachadinha’ na Câmara Municipal de Belford Roxo, de Belford Roxo, na Baixada Fluminense

Markinho Gandra é alvo de denúncias sobre esquema de rachadinha quando foi presidente da Casa

A Polícia Federal vai investigar denúncias envolvendo o vereador Markinho Gandra

(PDT) no esquema de rachadinha na Câmara Municipal de Belford Roxo, na

Baixada Fluminense. A reportagem sobre o caso foi publicada, com exclusividade,

pelo Hora H no dia 14 de janeiro.

De acordo com informações obtidas de uma fonte, o esquema, que seria liderado

por Gandra à época em que foi presidente da Casa, funcionava através da

contratação pela Caixa Econômica Federal (CEF) de empréstimos consignados para

servidores nomeados e que assinavam ‘acordo’ prévio.

O gerente da instituição financeira, da agência de Belford Roxo, também estaria

sendo investigado por possível conivência nas fraudes que resultaram em prejuízo

com cifras milionárias.

Ainda segundo a fonte, as denúncias revelam que Gandra determinava a

falsificação de contracheques para obtenção dos consignados. Na prática, parte ou

de todo o pagamento do servidor era devolvido ao parlamentar. Ainda segundo a

fonte, muitas dessas denúncias já são objetos de análises pelas autoridades.

Caso se confirmem as denúncias, Markinho Gandra poderá responder por quebra

de decoro ao receber vantagens indevidas em proveito próprio e ter o mandato

cassado.

Por Antonio Carlos, Hora H