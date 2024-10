Vereador reeleito de Magé é baleado pela própria mulher

O vereador reeleito Leonardo Freitas Bittencourt, de 45 anos, de Magé, na Baixada Fluminense, foi baleado acidentalmente por sua mulher, no último domingo (13). Ele foi atendido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Fragoso e seu estado de saúde é considerado estável.

Em uma nota publicada em suas redes sociais, ele relatou o ocorrido como um terrível acidente e agradeceu o apoio da população e pediu orações pela família: “Foi um terrível acidente. Não acusem sem conhecer os fatos e peço que respeitem a privacidade da minha família. Estamos todos bem, mas abalados psicologicamente pelo que aconteceu. E, para deixar claro: foi um acidente”.

Segundo o comando do 34º BPM (Magé), os policiais foram acionados para atender um homem ferido por disparo de arma de fogo. No local, Leonardo informou aos militares que sua esposa, Raquel Rocha, foi a autora do disparo e indicou o local que ela estava.

A equipe foi até a local indicado e prendeu Raquel. Com ela, foi apreendida uma pistola com 16 munições. O caso foi encaminhado para a 66ª DP (Piabetá), onde o caso segue sendo investigado.