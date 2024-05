Vereadora sofre tentativa de assalto na porta de casa, na Zona Norte do Rio

Tainá de Paula disse que os bandidos ameaçaram ela e sua família

A vereadora e secretária municipal de Ambiente e Clima do Rio de Janeiro, Tainá de Paula (PT), sofreu uma tentativa de assalto na porta de casa, na noite da última terça-feira (21), na Tijuca, Zona Norte do Rio.

No X (antigo Twitter), a parlamentar relatou que dois homens armados a mandaram sair do carro no momento que o veículo deixava a residência. De acordo com Tainá, os bandidos ameaçaram ela, sua família e o motorista.

”Virei estatística. Vou realizar um boletim de ocorrência e verificar as imagens da minha rua. Não irão nos intimidar”, concluiu a vereadora.