Veterano da Polícia Militar é homenageado pelo batalhão de Mesquita

Subtenente Ramiro completou 73 anos de idade e recebeu um troféu e um diploma das mãos do comandante da corporação, coronel Olavo Ramos

Veterano da Polícia Militar e guerreiro há décadas, o subtenente Ramiro recebeu uma merecida homenagem do 20º BPM (Mesquita), corporação a qual dedicou parte dos seus 73 anos de idade, completados no último dia 27, à missão de proteger e servir.

Na manhã de sexta-feira (27), o militar recebeu das mãos do comandante da corporação, coronel Olavo Ramos um troféu e um diploma como forma de agradecimento pelo seu esforço e empenho em honrar a farda. Ramiro é considerado uma verdadeira lenda entre os policiais da unidade.

“Mesmo depois de tantos anos de serviço, é comum encontrar Ramiro nas manhãs do 20º BPM firme e forte, exercitando-se no campo. Seu vigor reflete a força de um verdadeiro guerreiro, e a sua presença constante entre nós, mesmo após a aposentadoria, é um testemunho vivo de seu amor inabalável pelo 20° Batalhão. Ele não é apenas uma inspiração, é a personificação do espírito de bravura e lealdade que marca a história da PMERJ. Seu exemplo continua motivando gerações de policiais, mostrando que o compromisso com a segurança pública vai muito além do tempo de serviço. “Que ele continue irradiando sua força e sabedoria por muitos e muitos anos. Desejamos a ele muita saúde, ainda mais conquistas e a certeza de que seu legado viverá para sempre em cada um de nós”, declarou em nota a corporação.