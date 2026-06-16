Viagens internacionais da gestão Castro custaram mais de R$ 12 milhões aos cofres do Estado

Despesas incluem passagens aéreas, diárias e seguro-viagem do ex-governador Cláudio Castro

A gestão de Cláudio Castro (PL) gastou mais de R$ 12 milhões com viagens internacionais entre 2022 e março de 2026. O valor inclui despesas com passagens aéreas, diárias e seguro-viagem do então governador do Rio de Janeiro e das comitivas que o acompanharam em missões oficiais ao exterior.

Segundo levantamento divulgado pela coluna de Ancelmo Gois, no jornal O Globo, mais de R$ 2 milhões foram destinados exclusivamente às despesas de Castro. O montante representa cerca de 15% dos gastos registrados no período.

Os Estados Unidos foram o destino mais visitado pelo ex-governador durante o mandato. Em seguida aparece Portugal, país que também recebeu agendas internacionais da administração estadual.

Os valores consideram os custos oficiais relacionados às viagens realizadas pelo governo fluminense no exterior, incluindo deslocamentos, diárias e seguros vinculados às missões internacionais.

A informação se soma a outros levantamentos recentes sobre gastos da antiga gestão com deslocamentos. Em maio, reportagem da BandNews FM apontou que o governo Cláudio Castro somou quase R$ 18,5 milhões em viagens de jatinho entre abril de 2023 e março de 2026, segundo dados obtidos via Lei de Acesso à Informação.