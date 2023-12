Vila Olímpica de Belford Roxo realiza Natal Esportivo

A confraternização da vila olímpica com a participação de alunos de

diversas modalidades esportivas

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer realizou o Natal Esportivo na Vila

Olímpica de Belford Roxo, que é uma confraternização com atividades de diversas

modalidades para a população do município. Pela manhã foram aulas de ritbox,

vôlei, jiu-jitsu e karatê. O encerramento foi com uma apresentação de Ballet.

A partir das 6h, a vila olímpica está de portas abertas para quem se interessar em

praticar atividades físicas e até treinar para alguma competição. A partir dos seis

anos de idade já pode se matricular em qualquer tipo de atividade disponível no

local. O complexo esportivo é um dos maiores da Baixada Fluminense e oferece o

acesso a mais de 25 modalidades esportivas à população.

O subsecretário municipal de Esporte e Lazer, Rafael do Gás, explicou os objetivos

da confraternização. “Entramos na última semana antes do Natal e resolvemos

juntar a confraternização entre as modalidades esportivas que acontecem na vila,

com a prática esportiva. Devido a aproximação do Natal, veio a ideia do Natal

esportivo. A gente vem diariamente fazendo esse trabalho de conscientização na

população sobre a importância de se movimentar e de praticar atividades físicas.

Não importa qual seja o esporte, o mais importante é praticar”, disse o

subsecretário.

Felicidade na vila

A moradora do Vilar Novo, Eliza Ângela, 51 anos, estava muito feliz em poder

participar da aula de ritbox. “Estou achando esse evento muito bom, porque é ótimo

para a nossa saúde do corpo e mental também. Além de que já consegui emagrecer

um pouco. Eu também faço pilates aqui e é muito bom. Eu adoro a vila olímpica”,

finalizou Eliza.