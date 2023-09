Vinte e seis escolas encerram a Semana da Pátria em Belford Roxo

Participaram também do evento o Polo Cederj, projeto Guarda Mirim, FOPE – Força Patriota Estudantil e os Desbravadores

Com o tema “Todos Juntos Pela Educação”, a Secretaria de Educação realizou o

encerramento da Semana da Pátria, na última quinta-feira (7 de setembro), no

Centro. Ao todo foram 26 escolas e creches a desfilarem no último dia. Além das

escolas municipais, estaduais e particulares, participaram também do evento o Polo

Cederj, projeto Guarda Mirim, FOPE – Força Patriota Estudantil e os Desbravadores.

Ao abrir o último dia de desfiles, o secretário de Educação, Denis Macedo, ao lado

de outras autoridades, reverenciou o momento de maior importância para o país, o

momento Cívico. O secretário aproveitou a oportunidade para agradecer ao prefeito

Waguinho pela boa administração feita na cidade. Ele destacou ainda a participação

dos servidores da Educação, que trabalharam para que a Semana da Pátria

ocorresse sem incidentes. “Ao prefeito Waguinho e à deputada Daniela Carneiro,

fica aqui todo o meu agradecimento por serem os agentes transformadores dessa

cidade’’, completou o secretário. Ao seu lado, o secretário de Gestão e Inovação em

Serviços Públicos, Matheus Carneiro, destacou que as escolas fizeram um lindo

desfile. “Fico admirado em ver como a educação vem crescendo em Belford Roxo.

Isso é fruto do trabalho feito pelo prefeito Waguinho’’, destacou, elogiando o s

servidores da Educação pelo trabalho feito na Semana da Pátria.

Chave de ouro

Destacando a sociedade que investe em educação, as escolas fecharam o último

dia de desfiles com chave de ouro. Iniciando o desfile, a creche Municipal Jorge

Pimentel, que veio acompanhada da Banda Municipal, trouxe faixas como ‘’ A

criança aprende brincando, e brincando ela é feliz.’’

Em seguida, a creche Amor à Criança, trouxe o mini prefeito Waguinho, Lucas Lima, de 3 anos, desfilando pela primeira vez, ao lado de sua mãe, Suellen Pereira dos Santos. A dona de casa falou sobre a felicidade em ver o seu filho desde pequeno aprendendo a ter amor pela pátria. Ela aproveitou o momento para dizer que estava muito feliz pelo seu filho estar representando o prefeito Waguinho e que adora ver a união das crianças. “Eu agradeço ao prefeito por todo o amparo que meu filho e outras crianças recebem na creche”, resumiu.

Faixas com frases

As demais escolas trouxeram faixas com frases como: ‘’Professor, sua profissão é a

única que torna todas as outras possíveis.’’ “A inclusão acontece quando se

aprende com as diferenças e não com as igualdades.’’, ‘’Somos todos especiais’’, ‘’A

única arma para melhorar o planeta é a educação.’’, ‘’A educação abre portas da

mente que jamais serão fechadas’’, “Reciclar é uma forma de educação.’’, ‘’ O

mundo precisa da nossa atenção, o meio ambiente precisa do nosso cuidado”.

As creches e escolas participantes do último dia foram: Creche Jorge Pimentel,

Creche Amor a Criança, Creche Ana Tereza Ferreira Frasco, Creche Municipal

Adriana Vitório Furtado, Escola Tia Aline (Matriz), Associação Beneficente Vida e

Amor (Matriz), Associação Beneficente. Vida e Amor (Filial), Centro Comunitário

Alegria o Saber, Fundação Escola Solidária, Escola Municipal de Educação Especial

Albert Sabin, E.M. Enfermeira Anésia Pinto do Nascimento, Ciep Casemiro Meirelles, E.M. Bairro das Graças, E.M. Rudá Iguatemi, E.M Priscila Bouças Villanova, E.M Professora Juliêta Rêgo, E.M. Condessa Infante, E.M. Professor Paris, E.M. Yolanda Costa dos Santos, E.M. José Mariano dos Passos, E.M. Alejandro Fernandez Nuñez, E.M. Belford Roxo e E.M. Manoel Gomes.