Viradouro é a campeã do carnaval 2024 e conquista o 3º título da história com enredo sobre serpente mítica

A Unidos do Viradouro é a grande campeã do carnaval 2024 do Rio de Janeiro! A Vermelha e Branca de Niterói mostrou as serpentes que são objeto de culto na tradição africana. Em “Arroboboi, Dangbé”, o enredo pedia proteção à grande cobra mítica.

Para diversos sistemas de crenças, como o da nação jeje, o réptil tem poderes de regeneração, vida, transformação e recomeço.

A Viradouro, a última das 12 escolas a desfilar, já na manhã de terça-feira (13), também detalhou as crenças voduns de povos africanos e na força das mulheres da Costa da Mina, uma poderosa irmandade de guerreiras.

Essas guardiãs foram protagonistas do filme “A mulher-rei”, com Viola Davis.

“Eu queria ganhar 3 títulos em 10 anos, pelo menos. Já ganhamos dois e ano que vem podemos trazer o terceiro. Aqui na presidência vamos manter o mesmo trabalho. A nossa vontade é melhorar cada vez mais. Ninguém é perfeito, mas vamos continuar o trabalho pra se manter no topo e conquistar mais títulos”, disse o presidente da escola, Marcelo Kalil, assim que chegou com o troféu na quadra.

Este é o 3º título da Viradouro, todos no Sambódromo:

Trevas! Luz! A Explosão do Universo (1997)

Viradouro de Alma Lavada (2020)

Arroboboi, Dangbé (2024)

Gabaritou os quesitos

A agremiação do Barreto liderou a apuração de ponta a ponta e, nas notas válidas, gabaritou os quesitos. Terminou com 270 pontos, ou 100% de aproveitamento entre os pontos possíveis. A vice, a Imperatriz Leopoldinense, ficou 7 décimos atrás, com 269,3.

A Viradouro só tirou 3 notas diferentes de 10, todas descartadas, segundo o regulamento: 9,9 em alegorias, 9,9 em mestre-sala e porta-bandeira e 9,9 em enredo.

A Acadêmicos do Grande Rio ficou colada na Viradouro e dividiu a 1ª posição até metade da apuração, mas começou a perder décimos em sequência e terminou em 3º, atrás da Imperatriz.

A Unidos do Porto da Pedra, última colocada, foi rebaixada e disputará a Série Ouro em 2025.

Retornam no Sábado das Campeãs, nessa ordem:

Unidos de Vila Isabel (6º lugar)

Portela (5º lugar)

Acadêmicos do Salgueiro (4º lugar)

Acadêmicos do Grande Rio (3º lugar)

Imperatriz Leopoldinense (vice)

Unidos do Viradouro (campeã)