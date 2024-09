Vítima confirma à PF acusação de assédio sexual contra ex-ministro Silvio Almeida

BRASÍLIA – Uma mulher confirmou, na última terça-feira (10), em depoimento à Polícia Federal ter sido vítima de assédio sexual por parte do ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. O conteúdo detalhado do depoimento e a identidade da vítima permanecem sob sigilo.

A PF deve solicitar ao Supremo Tribunal Federal (STF) a autorização para abrir um inquérito, dado o cargo de ex-ministro que Silvio Almeida ocupava.

O presidente Lula demitiu Almeida na última sexta-feira (6), após a divulgação de denúncias de assédio sexual contra ele, incluindo um suposto episódio envolvendo a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco. Essa informação foi confirmada pela própria ministra durante uma conversa com outros integrantes do governo.

Além das alegações de assédio sexual, também foram levantadas acusações de assédio moral durante a gestão de Almeida, de acordo com investigações anteriores.

Em comunicado oficial, o Palácio do Planalto afirmou que a decisão de demitir Almeida foi tomada em razão da gravidade das denúncias. Segundo a nota, o presidente Lula considerou insustentável a permanência do ministro no cargo diante da natureza das acusações.