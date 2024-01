Vítimas das chuvas no RJ são alvos de golpistas com cartão Recomeçar

Cartão falso entregue em tentativa de golpe contra vítima das chuvas no

RJ

O governo do estado do RJ faz um alerta para as tentativas de golpes envolvendo o

cartão Recomeçar. O benefício foi anunciado para as pessoas que sofreram

prejuízos causados pelos temporais que deixaram pelo menos 12 mortos no Rio de

Janeiro.

Entre os golpes denunciados pelos representantes da pasta estão o envio de um

cartão falso para as residências dos beneficiados e pedidos de dinheiro para liberar

o saldo.

A Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos reforça que só é

possível se cadastrar por meio da assistência social dos municípios. Não existe

cadastro pela internet e nem pelo telefone.

Um dos casos de golpe aconteceu em Queimados, na Baixada Fluminense. Uma

família afirma que foi abordada na porta de casa. O golpista afirmou que eles tinham sido contemplados e tinha os dados deles. Passou as informações e destacou que, em questão de dias, entregariam os cartões definitivos. A família entrou em contato com a secretaria e comprovou que era uma tentativa de golpe.

O cartão Recomeçar é um benefício, que ainda não foi distribuído, para ajudar

famílias em condições de vulnerabilidade por causa dos efeitos da chuva,

permitindo a compra de eletrodomésticos, móveis e até materiais de construção. As

prefeituras das cidades são responsáveis pelo cadastro dos moradores.