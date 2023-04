Vítimas de ataque a bar em Itaboraí seguem internadas

As vítimas estão internadas no Hospital Estadual Alberto Torres

Os três feridos em um ataque a um bar de Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio, estão internados. Julio Cesar dos Santos, de 22 anos, Vanderson Santos, 35, e Adelcimar Pires, 43, estavam no

estabalecimento, que fica no bairro Retiro São Joaquim, na tarde do último sábado (22), quando foram atingidos por disparados feitos por um homem em uma motocicleta. Na ocasião, uma mulher acabou morrendo.

Julio Cesar foi levado para o Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES), o quadro dele é considerado grave. Já Vanderson e Adelcimar foram socorridos, inicialmente, para o Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior, em Itaboraí. Após serem atendidos e estabilizados, as vítimas foram transferidas para a mesma unidade de saúde do outro ferido, na noite de sábado. Segundo a SES, ambos estão estáveis.

Câmera de segurança

Também vítima do ataque, Juciara Alcântara, de 40 anos, estava sentada na parte externa do bar, quando foi baleada e não resistiu. O crime aconteceu por volta das 13h30 e imagens de câmeras de segurança da região flagraram o momento em que um homem em uma motocicleta, de capacete e roupas pretas, passa atirando contra quem estava sentado na mesa do estabelecimento.

Ainda no vídeo, o motociclista vai em direção à rua por onde algumas pessoas fugiram, retorna e passa novamente em frente ao bar, mas não atira e deixa o local. O atirador não levou nada do estabelecimento após o crime. A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI) investiga a motivação do ataque.

Mortes em 2021

No dia 12 de dezembro de 2021, ao menos quatro criminosos fortemente armados desceram de um veículo e dispararam contra as vítimas que estavam no mesmo bar onde o ataque aconteceu no sábado, e cinco pessoas morreram. As vítimas foram o ex-vereador da cidade e policial civil Wellington Emerick, além de Júlio César do Nascimento, José Roberto Silva, Joelson Ferreira Conceição e Jonas Nunes, que era cadeirante.

Câmeras de segurança também registraram a ação. Nas imagens, cerca de sete pessoas estavam sentadas em cadeiras do estabelecimento, quando um homem levanta assustado, seguido pelos outros.

Na correria, um deles cai e não se levanta mais. O vídeo mostra ainda um criminoso efetuando os disparos, enquanto outras pessoas tentavam se esconder. Toda a ação durou cerca de 30 segundos.