Vorcaro teria enviado R$ 61 milhões aos EUA para bancar Dark Horse

O filme sobre Jair Bolsonaro foi financiado pelo banqueiro Daniel Vorcaro, mostra documentos

Novos documentos divulgados pelo site The Intercept lançaram luz sobre a movimentação de recursos destinados ao filme Dark Horse, produção baseada na trajetória política do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo a publicação, planilhas de pagamentos e comprovantes de transferências internacionais apontam que pelo menos US$ 10,6 milhões, cerca de R$ 61 milhões na cotação da época, foram direcionados ao projeto até maio de 2025.

As informações ampliam as revelações já conhecidas sobre o caso, que vem sendo investigado no âmbito das apurações envolvendo o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master.

De acordo com os documentos divulgados, uma planilha registra uma operação próxima de US$ 24 milhões destinada ao financiamento do filme. O cronograma previa 14 desembolsos entre janeiro de 2025 e janeiro de 2026.

Os registros apontam que, até maio de 2025, haviam sido efetivamente repassados US$ 10,6 milhões. No entanto, a própria documentação sugere que o valor total destinado ao projeto poderia ser ainda maior.

Troca de mensagens

Segundo a reportagem, uma troca de mensagens entre o empresário Thiago Miranda e Daniel Vorcaro indica que novas parcelas continuavam sendo discutidas meses depois dos primeiros pagamentos. Em agosto de 2025, Miranda teria alertado sobre duas parcelas em atraso e uma terceira prestes a vencer. Em resposta, Vorcaro escreveu: “Segunda fazemos duas”.

Entre os documentos divulgados está um comprovante de transferência internacional emitido pelo sistema SWIFT, utilizado para operações financeiras entre instituições de diferentes países.

O registro mostra uma remessa de US$ 2 milhões realizada em 13 de fevereiro de 2025 para o Havengate Development Fund LP, fundo sediado no Texas. O agente legal do fundo é o escritório Law Offices of Paulo Calixto PLLC, ligado ao advogado Paulo Calixto, que atua na defesa do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro.