Waguinho assume Republicano e convida para inauguração de sede no Rio

Prefeito de Belford Roxo deixou presidência do União Brasil do Rio de Janeiro e assume presidência da sigla no estado

O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, deixou a

presidência do União Brasil do Rio de Janeiro e assumiu o comando do diretório

estadual do Republicanos. Sua esposa e primeira-dama, Daniela Carneiro, ministra

do Turismo, deve seguir para a sigla e, provavelmente, continuará no cargo. O

presidente do UB, Luciano Bivar, disse os ministérios paro o partido estão na cota

pessoal dos ministros, e não do partido.

O anúncio foi feito por Waguinho em seu perfil no Instagram, por meio de stories.

“É com grande satisfação que anuncio a minha filiação e posse como presidente

estadual do Partido Republicanos em nosso estado. Com uma trajetória política

marcada por duas vezes como deputado estadual e atualmente prefeito reeleito,

estou animado para embarcar em uma nova jornada em um partido que compartilha dos meus valores e visão para o futuro“.

O prefeito da cidade da Baixada Fluminense se mostrou animado com a mudança

de partido e afirmou que o Republicanos (PRB) será a nova casa para seus

projetos políticos e sociais. “Acredito que o Republicanos é um partido que está

comprometido com a busca por um estado mais justo e igualitário para todos.

Minha meta é continuar lutando por políticas públicas que melhorem a vida das

pessoas, especialmente aquelas que mais precisam de apoio e oportunidades. Meu

compromisso com a transparência, honestidade e eficiência na gestão pública

continuará sendo a minha principal bandeira“, acrescentou.

Acolhimento e confiança

“Agradeço publicamente ao presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira,

por todo acolhimento e confiança ao me receber no partido. Tenho a certeza de

que juntos, podemos alcançar grandes conquistas para a nossa nação. Com o

Republicanos, tenho a convicção de que poderei contribuir ainda mais para a

construção de um Rio de Janeiro melhor. Espero contar com o apoio de todos

vocês nessa nova etapa da minha trajetória política“, finalizou Waguinho.

Waguinho também publicou o convite para a inauguração da nova sede da sigla, na

Rua do Carmo, 11, Centro do Rio de Janeiro. O evento acontece dia 17 de junho,

às 10h.

Mais força no estado RJ

Analistas políticos acreditam que a chegada de Waguinho à presidência estadual

vai alavancar a legenda, aumentando a força e o destaque no estado fluminense.

No Rio de Janeiro o partido não conseguiu a reeleição de Marcelo Crivella, que

teve um desempenho abaixo do esperado para deputado federal.

Com o novo comando é esperado que o PRB apoie um candidato fora do eixo

Eduardo Paes e Cláudio Castro, respectivamente, prefeito do Rio e governador do

estado, para a disputa à prefeitura carioca em 2024. Outra opção é lançar um

candidato próprio. Dentro desse cenário, um nome que vem se destacando para

disputa é o do deputado federal Luis Carlos Gomes, da Frente Parlamentar de

Comercio e Serviços.