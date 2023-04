Waguinho deixa o União Brasil e assume o Republicanos no Rio de Janeiro

O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, assinou nesta segunda-feira (10), a sua ficha de filiação ao Republicanos. Waguinho assume oficialmente como presidente do partido no Estado. O ato foi realizado em Brasília com a presença do presidente nacional do partido, o deputado federal Marcos

Pereira.

Waguinho destacou que sua escolha para integrar o Republicanos deu-se pela postura do partido, que defende, entre outros temas, a família e uma sociedade mais justa. “Chego ao partido para somar e

caminhar para crescermos ainda mais no Estado do Rio de Janeiro e em todo o Brasil. Agradeço ao presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira por confiar e irei trabalhar para montar uma base

sólida para alcançarmos o sucesso”, resumiu Waguinho.

Ex-presidente do União Brasil no Estado do Rio de Janeiro, Waguinho enumerou diversos motivos para sair do União Brasil, destacando-se: a inércia da direção nacional do partido em não convocar convenções municipais (pressuposto para a realização da convenção estadual); o bloqueio da senha da Comissão Executiva Estadual; os insultos contra parlamentares que discordassem da Executiva Nacional; as nomeações promovidas pela Comissão Executiva Nacional, em negociações unilaterais, sem mera consulta aos deputados e lideranças do estado; e, ainda, a dificuldade na utilização do fundo partidário.

Quaquá prestigia filiação

O presidente nacional do PT e atual deputado federal, Washington Quaquá, disse que saiu às pressas de uma reunião da bancada do partido para prestigiar a filiação de Waguinho. “Não é qualquer partido que recebe um político do nível do Waguinho. O Republicanos agrega em suas fileiras uma locomotiva da política do Estado do Rio de Janeiro, que é o prefeito Waguinho”, arrematou Quaquá, destacando também a presença do deputado federal Dimas Gadelha (PT), que tem base eleitoral em São Gonçalo.

Entusiasmado com a filiação de Waguinho, o deputado federal Otoni de Paula frisou que o prefeito de Belford Roxo é um dos poucos políticos que tem a facilidade do diálogo. Ele elogiou ainda Marcos Pereira por levar Waguinho para o partido. “Marcos Pereira enxergou o líder que é o Waguinho. Essa reunião é histórica”, resumiu Otoni de Paula.Sou deputado federal por São Paulo, mas conheço o trabalho do Waguinho. O prefeito de Belford Roxo pode contar com um amigo em São Paulo”, emendou o deputado

federal David Soares.

Esposa do prefeito Waguinho, Daniela Carneiro lembrou de agradecer a cada um dos presentes e disse que seu marido é sua referência política. “Nada acontece por acaso. Estamos sendo atacados de vários lados, mas seguimos firmes e respeitando as pessoas. O sucesso do Waguinho também é o meu sucesso. Estou muito emocionada e feliz”, encerrou Daniela Carneiro.

Partido conta com 42 deputados federais e quatro senadores

O Republicanos é um partido que não para de crescer. No Congresso nacional, a agremiação conta com 42 deputados federais e quatro senadores. A legenda é oriunda do PMR (Partido Municipalista

Renovador) e depois passou a se chamar PRB (Partido Renovador Brasileiro) por sugestão do então vice-presidente da República, José Alencar.

Em todo o Brasil, são centenas de vereadores, prefeitos e 76 deputados estaduais. “O Republicanos está crescendo ano a ano. Em 2011 eram oito deputados federais. Três anos depois, pulamos para 21. Em 2018 elegemos 30. Hoje temos 42. É um partido jovem e estruturado. Estamos felizes com a filiação do prefeito Waguinho e de seu grupo político”, finalizou o presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira.

Prestigiaram também a solenidade os deputados federais Luciano Vieira, David Soares, Chiquinho Brazão, Marcos Soares, Ricardo Abrão, Juninho do Pneu e Dani Cunha; o deputado estadual

Léo Vieira; o prefeito de Barra do Piraí, Mário Esteves, o ex- presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, o ex-prefeito de Volta Redonda, Samuca, o vereador Léo (Magé), e os filiados Algacir Moulin e Sérgio Lins.