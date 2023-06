Waguinho desmente que bispo que já foi preso terá poder dentro do Republicanos

Waguinho disse que não admitirá e que a noticia do Globo é inverídica

Prefeito de Belford Roxo e presidente estadual do Republicanos, Wagner dos

Santos Carneiro, Waguinho, emitiu nota neste domingo (4) para desmentir uma notícia publicada no jornal O Globo segundo a qual o partido que lidera iria sofrer

influência do ex-deputado Bispo Rodrigues, que foi cassado e preso por acusações

de corrupção e, por isso, passou dez anos fora da política. Waguinho é taxativo:

nem conhece o bispo, sequer pretende estar com ele, não admitirá nenhuma

ingerência dele no Republicanos e, portanto, a noticia do Globo é inverídica.

Leia a nota de Waguinho

Venho me manifestar em relação à matéria, inverídica, veiculada pelo jornal O

Globo, página 11, da edição deste domingo, 4 de junho, sobre a qual faço as

seguintes declarações:

1) não conheço o Bispo Rodrigues e nem tampouco estive ou pretendo estar com o

ex deputado.

2) não haverá qualquer ingerência dele em nenhum diretório municipal sob o meu

comando, seja da capital ou mesmo em qualquer município, por menor que seja.

3) o diretório da capital estará sendo comandado por Maria Lúcia Brazão, irmã do

deputado federal Chiquinho Brazao, a quem caberá a última palavra na inclusão de

qualquer nome na chapa de vereadores do município do Rio de Janeiro, bem como

na condução das alianças, se houverem.

4) o objetivo dessa matéria é tentar, levianamente, fazer crer que outras pessoas

teriam o controle do partido do qual sou presidente estadual.

O partido Republicanos no estado do Rio de Janeiro, sob a minha gestão, tem

buscado na sua condução, justamente, os valores democráticos, com a ampla

participação dos mais diversos fragmentos da sociedade, não se limitando a

qualquer segmento seja ele político ou religioso.

Toda a sociedade será bem vinda ao Republicanos, desde que sigam as diretrizes

do nosso partido, que defendam a democracia e que o objetivo principal seja servir

à população de forma digna e eficiente.

Wagner Carneiro

Presidente estadual do Republicanos.