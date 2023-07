Waguinho se reúne com pastores e reafirma política de intolerância religiosa  do seu governo

O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, participou

nesta quarta-feira (26/07) de um café da manhã com pastores de diversas

denominações religiosas em seu gabinete. Durante o encontro, Waguinho destacou

a importância de evitar a intolerância religiosa para que o município continue

crescendo em harmonia. O prefeito também elogiou a atuação dos pastores.

Waguinho lembrou que durante a campanha eleitoral do ano passado os ânimos

ficaram aflorados porque o debate político foi levado para as igrejas. A eleição

estava polarizada entre Jair Bolsonaro e Lula. “Quando eu e a deputada federal

Daniela Carneiro declaramos nosso apoio ao presidente Lula, sofremos uma

enxurrada de ataques. Mas isso ficou para trás, pois após a eleição o presidente

declarou que nunca perseguiu e não perseguirá as igrejas evangélicas ou qualquer

tipo de religião. Ele quer trabalhar para melhorar a vida da população”, declarou o

prefeito, ao lado do secretário municipal de Gestão e Inovação em Serviços

Públicos, Matheus Carneiro.

Em seu discurso, Waguinho lembrou que quando assumiu o primeiro mandato, em

2017, encontrou unidades de saúde e escolas em péssimo estado. Ele frisou que o

município tem poucos recursos financeiros, mas ele e sua equipe conseguiram

executar uma série de obras em diversos bairros.

Sem discriminação

O prefeito acentuou que respeita todos os segmentos religiosos e que seu governo

não tolera discriminação ou qualquer tipo de intolerância religiosa. “Sou evangélico,

mas governo para todos. A mesma coisa é o presidente Lula, que não se prende a

apenas um segmento da população. Governar é administrar para todos”, acentuou

Waguinho, enfatizando que o presidente Lula virá em breve ao município para

anunciar a construção de uma universidade federal e de uma escola técnica federal,

além de recursos para a construção e manutenção do Hospital do Câncer.

Orando pra tudo dar certo

O pastor Djair Ferreira Santos, do Ministério Apostólico Novo Tempo e Nova Terra,

destacou que Belford Roxo já foi considerada a cidade mais violenta do mundo.

“Hoje o quadro mudou e reconhecemos tudo o que está sendo feito de bom no

município, que se desenvolve muito. Percebo várias realizações em diversas áreas.

Isso é bom para a população. A reunião com o prefeito foi esclarecedora”, destacou.

“Continuaremos orando e torcendo para que dê tudo certo em nosso município. A

reunião foi muito proveitosa”, completou o pastor Elias Thomaz da Silva, da Igreja

Metodista Wesleyana.